В России за сутки зарегистрировали 5218 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге и Московской области. За сутки в России скончались 142 человека с COVID-19.

Эти цифры выше, чем накануне.