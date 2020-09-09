В Новгородской области почти 60 школьников обратились к медикам с признаками отравления. Двое госпитализированы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

О вспышке инфекционного заболевания в школе поселка Шимск стало известно накануне. Симптомы появились более чем у 130 учеников. Школьники жалуются на расстройство желудка, боль в горле и кашель. Что именно с детьми, чиновники пока не говорят, они лишь сообщили, что взяты анализы на все основные виды инфекций, в том числе на коронавирус. Школа закрыта на карантин.