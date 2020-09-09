В Министерстве иностранных дел считают, что против России развернута массированная дезинформационная кампания

Официальный текст стал ответом на требования министров иностранных дел стран большой семерки провести быстрое и прозрачное расследование ситуации с политиком Алексеем Навальным и наказать виновных. В преамбуле документа, появившегося на официальном сайте МИДа это требование было названо демаршем. Кроме того, в документе указывается, что немецкая сторона до сих пор не предоставила России никаких данных, доказывающих, что отравление Навального веществом из группы Новичок имело место. Без этой информации правоохранительные органы вести расследование не могут. Кроме того, власти Германии тормозят диалог между российскими и немецкими врачами, который мог бы дать ответ на все вопросы. МИД также обвинил оппонентов в нагнетании истерии и массированной дезинформационной кампании, целью которой является не забота о здоровье Навального, а мобилизация санкционных настроений.

Алексей Навальный по-прежнему находится в берлинской клинике Шарите и врачи оценивают его состояние как тяжелое.