Силовики пришли к офису редакции «МБХ медиа» предположительно по делу ЮКОСа – главред

Силовики пришли к офису редакции «МБХ медиа» предположительно по делу ЮКОСа. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания «МБХ медиа» Вероника Куцылло.

«Судя по тому, что происходит в других местах, в регионах, это все то же само, что обычно, это приход по делу ЮКОСа 2003 года, которое используется в качестве предлога для проведения обысков. «Апатиты» и так далее – относящееся к 1994 году, когда «МБХ-медиа» не существовало, а многие из его сотрудников еще не родились», — сказала она.

Ранее утром стало известно о серии обысков в офисах СМИ и политических организаций. Силовики пришли к сотрудникам проекта «Объединенные демократы» в трех регионах – этот проект занимается поддержкой кандидатов в муниципальные депутаты. Одновременно появилось сообщение об обыске в офисе движения «Открытая Россия» в Москве.