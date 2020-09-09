У сотрудников проекта изъяли всю технику в рамках обысков по делу ЮКОСа – «Объединенные демократы»

У сотрудников проекта «Объединенные демократы» изъяли всю технику в рамках обысков по делу ЮКОСа. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор проекта «Объединенные демократы» Анастасия Буракова.

«У кого уже закончился обыск, говорят, что изъяли вообще всю технику, которую можно включить в розетку, все электронные накопители. К сотруднику штаба в Казани пришли в его отсутствие, из ценного дома был роутер и электронные часы. Взяли технику, которая есть, буквально, роутер и электронные часы по делу ЮКОСа. Это просто смешно. Это не направлено на какое-то правосудие, это просто грабеж. Основная цель – запугать и парализовать работу штабов и дезориентировать кандидатов прямо перед выборами», — сказала она.

А.Буракова подчеркнула, что связывает обыски с избирательной кампанией проекта.

«Безусловно, я связываю обыски с успешной избирательной кампанией, которую проводят «Объединенные демократы». Мы помогли выдвинуться более чем 500 кандидатам в 4 регионах России. Обыски идут, в том числе, у независимых кандидатов, которые выдвинулись против единороссов, и у сотрудников штабов – это Ивановская область, Владимирская область и республика Татарстан», — заключила она.

По информации А.Бураковой, обыски проводятся у 13 сотрудников проекта, формально они проходят в качестве свидетелей по делу ЮКОСа 2003 года.