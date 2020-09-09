Получающим пособие по безработице выплатят в сентябре по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Таким образом правительство решило продлить срок действия мер поддержки в условиях коронавируса. Всего на выплаты будет выделено 8 с половиной миллиардов рублей.