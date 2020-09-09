Обыск проходит в штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико

Обыск проходит в эти минуты в штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на сотрудника секретариата штаба.

Сегодня утром в штабе Бабарико сообщили о задержании члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака и разместили соответствующее видео. На этих кадрах люди в штатском и в масках увозят Максима Знака в неизвестном направлении. Сайт «Спутник Беларусь» сообщил, что сейчас с задержанным работают представители Следственного комитета.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с призывом немедленно освободить Максима Знака и других задержанных.

На этот момент в республике на свободе остается только один из семи членов президиума Координационного совета оппозиции – это Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные либо задержаны, либо выдворены из страны.