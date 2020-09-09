МИД России объявил, что развернута «масштабная антироссийская кампания» после произошедшего с Алексеем Навальным. В министерстве говорят, что основная задача этой кампании не забота о его здоровье, а «мобилизация антироссийских санкций», — передает агентство ТАСС.

Алексей Навальный был госпитализирован 20-го августа. Немецкие врачи, которые сейчас оказывают ему помощь уверены, что российский оппозиционный политик был отравлен ядом из группы «Новичок».

Если Навальный действительно был отравлен веществом из группы «Новичок», то вероятно, стоящие за этим люди ошиблись в расчетах. Такой яд трудно отследить при растворении в воде, но в организме человека он надолго оставляет следы, — сказал в эфире Эха один из разработчиков «Новичка», доктор химических наук Вил Мирзоянов.

Мирзоянов отметил, что «Новичок» в твердой форме, растворенный в жидкости, не так опасен для отравителя и окружающих.