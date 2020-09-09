Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году не будет

Этот формат в сегодняшних обстоятельствах в Кремле считают излишним. Именно такую формулировку предпочел пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, который добавил, что из-за пандемии коронавируса Путин проводит прямую линию в течении нескольких последних месяцев и организовывать ее отдельно нет необходимости. Впрочем, некоторые ее элементы будут включены в традиционную большую пресс-конференцию, которая состоится в конце года. Путин общается с гражданами с 2001 года, кроме выборных 2004 и 2012-ого, но в условиях пандемии он в основном проводит рабочие встречи в режиме видеоконференций, оставаясь в своей резиденции в Ново-Огареве, правда по мере улучшения эпидемиологической ситуации в графике главы государства появились и поездки за пределы столичного региона.

Рекордная по продолжительности Прямая линия с Президентом России прошла в 2013 году. Она продолжалась 4 часа 47 минут.