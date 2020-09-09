Координационный совет белорусской оппозиции сообщает о задержании члена президиума Максима Знака. Он перестал выходить на связь.

Этим утром с Максимом Знаком планировался эфир на «Эхе Москвы». Он подтвердил свое участие и даже успел зайти в зум, после чего произнес: «похоже кто-то к нам пришел» и отключился, после чего написал слово «маски». Сейчас его телефон недоступен. Оппозиционер Павел Латушко сообщил «Интерфаксу», что общался со Знаком около полуночи. В секретариате координационного совета оппозиции предположили, что к Знаку «заявились силовики и работают с ним». Возможно у него проходит обыск. Позже в секретариате подтвердили, что люди в штатском и в масках увезли оппозиционера из штаба на микроавтобусе в неизвестном направлении. Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба, а также несколько характерных микроавтобусов с тонированными стеклами, один из которых без номеров.

Адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал TUT.BY, что делом занимается Следственный комитет. Причины задержания неизвестны. Сейчас дома у Знака планируется обыск. По данным интернет-издания, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают.

Максим Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, который оставался на свободе в Белоруссии. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

В МВД Белоруссии сказали, что не располагают сведениями о предполагаемом задержании Знака.