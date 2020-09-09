МИД России объявил, что после произошедшего с Навальным «развернута массивная дезинформационная кампания»

МИД России объявил, что после произошедшего с Алексеем Навальным «развернута массивная дезинформационная кампания с целью мобилизовать санкционные настроения против нашей страны». Комментарий ведомства приводит агентство РИА Новости.

В МИДе подчеркивают, что Москва считает неконструктивным подход Берлина, поскольку все еще не получила от ФРГ конкретных сведений об отравлении оппозиционного политика. «Отсутствие этих данных, — как говорят в министерстве, — не позволяет правоохранительным органам России задействовать необходимый механизм».

Политик Алексей Навальный был госпитализирован с признаками отравления 20 августа. Немецкие врачи, которые сейчас оказывают ему помощь, объявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок».