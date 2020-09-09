Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой сотый гол за национальную команду.

В футболе считается очень почетным даже просто выйти на поле в составе сборной в ста матчах. 35-летний Роналду сопроводил это достижение забитыми голами. Во встрече Лиги наций против Швеции он отправил мяч в ворота соперников со штрафного. Этот точный удар превратил количество забитых им голов в трехзначное. В этом же матче Криштиану организовал и сто первый мяч ударом из-за штрафной. В мире есть только один игрок, который забил больше Роналду – это иранец Али Даеи. Он играл в том числе и в Европе, но известности, в отличие от португальского нападающего не добился. На счету Даеи 109 голов и Роналду без сомнения может переписать на себя этот рекорд, который представляется вечным. Третье место в списке с 84 мячами занимает венгр Ференц Пушкаш, игравший в пятидесятых годах прошлого века. У Пеле 77 голов и 7 место.

Больше других от Роналду пострадали сборные Литвы и Швеции. Им он забил по 7 мячей.