Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году не состоится, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что проводить прямую линию в традиционном формате «было бы лишним», поскольку президент выступает с заявлениями и обращениями последние несколько месяцев.
2020-09-09T09:33:40+03:00
2020-09-09T09:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 09 сентября 2020
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