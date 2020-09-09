Прямая линия с президентом Владимиром Путиным в этом году не состоится, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что проводить прямую линию в традиционном формате «было бы лишним», поскольку президент выступает с заявлениями и обращениями последние несколько месяцев.