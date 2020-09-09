В Греции пожар полностью уничтожил крупнейший лагерь мигрантов, расположенный на острове Лесбос. Там жили около 13 тысяч беженцев. Власти не исключают версию поджога. Пожар начался после того, как стало известно о вспышке коронавируса в лагере – заболели 35 человек. Неизвестные мешали пожарным тушить огонь. Премьер Греции созвал срочное совещание.