В Греции пожар полностью уничтожил крупнейший лагерь мигрантов, расположенный на острове Лесбос. Там жили около 13 тысяч беженцев. Власти не исключают версию поджога. Пожар начался после того, как стало известно о вспышке коронавируса в лагере – заболели 35 человек. Неизвестные мешали пожарным тушить огонь. Премьер Греции созвал срочное совещание.
2020-09-09T09:32:53+03:00
2020-09-09T09:32:53+03:00
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09:32, 09 сентября 2020
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