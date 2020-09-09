Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала обращение к россиянам. Она сказала, что протестное движение в республике не было борьбой против России и таковым не будет. Тихановская призвала не верить пропагандистским СМИ и политикам, которые утверждают обратное.

Экс-кандидат в президенты добавила, что глава республики Александр Лукашенко сейчас удерживает власть «только, — как она выразилась, — благодаря невероятному по жесткости подавлению протестующих».

Тихановская подчеркнула, что очень важно не испортить отношения между россиянами и белорусами.