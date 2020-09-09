В МВД Белоруссии заявили, что пока не располагают сведениями о задержании оппозиционера Максима Знака. По словам сторонников, члена Координационного совета белорусской оппозиции сегодня забрали из штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Знака увели люди в штатском. Они были в масках , — сообщает со ссылкой на сторонников агентство Интерфакс.

Сегодня утром Максим Знак должен был стать гостем эфира Эха Москвы, однако в последний момент перестал выходить на связь