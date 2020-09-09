Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» потребовали наказать ответственных за отравление Навального

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» потребовали наказать ответственных за отравление российского политика Алексея Навального. Они назвали происходящее серьёзной угрозой.

Главы дипломатических ведомств «Большой семёрки» и Европейского союза самым решительным образом осудили покушение на жизнь Алексея Навального. В их обращении указано, что немецкие специалисты доказали факт применения в отношении российского политика нервно-паралитического вещества класса «Новичок». В связи с этим министры подчеркнули, что использование химического оружия неприемлемо в любых условиях . Они призвали Москву расследовать произошедшее и наказать виновных.

Дипломаты также считают, что это отравление может иметь значительные последствия внутри страны: «Нападение на лидера оппозиции Навального — еще один серьезный удар по демократии и политическому плюрализму в России. Это представляет собой серьезную угрозу для тех мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод».

Министры отдельно указали, что Москва обязана найти виновных в покушении на Навального, поскольку является членом Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о химическом оружии.

Российские чиновники неоднократно объявляли, что обоснований версии об отравлении политика нет. В свою очередь спикер МИДа Мария Захарова описывала происходящее следующим образом «Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню».