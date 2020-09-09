Целая серия сообщений об обысках поступила этим утром. Так, силовики пришли к координаторам проекта «Объединенные демократы» – этот проект занимается поддержкой кандидатов в муниципальные депутаты. Обыски проходят во Владимирской области, в Ивановской области и в Татарстане.

Одновременно стало известно, что силовики проводят обыск в офисе движения «Открытая Россия» в Москве. Об этом сайту МБХ-Медиа рассказала координатор организации Татьяна Усманова. Она уточнила, что скорее всего, это связано с делом ЮКОСа.

Между тем, и в редакцию МБХ-Медиа также пришли силовики. Возможно, это тоже связано с делом ЮКОСа, — сказала Эху главный редактор интернет-издания Вероника Куцылло.

Вероника Куцылло напомнила, что дело ЮКОСа связано с событиями, когда МБХ-Медиа еще не существовало, а многие сотрудники редакции даже не родились.