Z Архив новостей новости
5 7 6 1169
09:02, 09 сентября 2020

Член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь

Член президиума белорусского
оппозиционного Координационного совета Максим Знак утром во вторник
перестал выходить на связь.
Мобильный телефон Знака отключен, звонки в
мессенджерах ему не проходят.
Также Знак не вышел в анонсированный с
утра эфир радиостанции «Эхо Москвы».
Его соратник, оппозиционер Павел
Латушко заявил «Интерфаксу», что общался со Знаком накануне
ночью.
«Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не
связывались», — сказал Латушко.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 250 6 6040 06.09
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 380 6 76198 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 131 6 16406 02.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

99.9 миллионов до счастья Наномир уже освоили. Макромир тоже – на Луну и Марс слетали. За двадцать лет не могли создать даже смартфона. Нет ни одной большой технологической компании мирового уровня…

5 187 6 74939 02.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 410 6 44797 08.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 120 6 18360 07.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14410 03.09
Блоги

+ Заявление Ангелы Меркель по состоянию Алексея Навального Заявление Ангелы Меркель по состоянию Алексея Навального Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков был отравлен…

5 308 6 106455 02.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 402 6 71119 04.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41821 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 111 6 23475 03.09
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Лаврову опять померещилось Противно, но вполне ожидаемо: оказывается, «ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины»...

5 102 6 43649 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Что дальше? Российское государство будет признано частично преступным и в отношении него будут отменены нормы международного общения. Лучше готовиться к этому уже сейчас…

5 253 6 56614 03.09
Блоги

+ Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Сделали они это, чтобы «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии»…

5 211 6 47124 03.09
Блоги

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Минске. Хроника событий Бойцы белорусского ОМОНа жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске…

5 122 6 28023 08.09
Блоги

Беслан, 3 сентября Весь Беслан, как тут говорят, был в дни трагедии у школы № 1. Весь Беслан приходит в нее и в дни траура…

5 41 6 10115 04.09

Популярное за неделю

Новости

Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в силу Этого не исключает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников…

5 5 6 203370
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 71 6 129692 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 84 6 43109 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 138 6 261650 06.09
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 78 6 110153 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 29.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8731699
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4624878

Сегодня в эфире