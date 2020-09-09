Член президиума белорусского
оппозиционного Координационного совета Максим Знак утром во вторник
перестал выходить на связь.
Мобильный телефон Знака отключен, звонки в
мессенджерах ему не проходят.
Также Знак не вышел в анонсированный с
утра эфир радиостанции «Эхо Москвы».
Его соратник, оппозиционер Павел
Латушко заявил «Интерфаксу», что общался со Знаком накануне
ночью.
«Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не
связывались», — сказал Латушко.
Член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь
Член президиума белорусского