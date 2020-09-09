Член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь

Член президиума белорусского

оппозиционного Координационного совета Максим Знак утром во вторник

перестал выходить на связь.

Мобильный телефон Знака отключен, звонки в

мессенджерах ему не проходят.

Также Знак не вышел в анонсированный с

утра эфир радиостанции «Эхо Москвы».

Его соратник, оппозиционер Павел

Латушко заявил «Интерфаксу», что общался со Знаком накануне

ночью.

«Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не

связывались», — сказал Латушко.