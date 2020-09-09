В Улан-Удэ две школы города отправлены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом

В Улан-Удэ две школы целиком и еще 35 классов в разных учебных заведениях города отправлены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Пока дистанционный режим введен до 11 сентября.