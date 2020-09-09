Заседание по делу историка Олега Соколова пройдет сегодня в Петербурге. На нем обвинение продолжит зачитывать письменные материалы дела — характеристики и протоколы.

Обвинение сегодня прочтет, в частности, протоколы осмотра квартиры Олега Соколова. Всего же суду предстоит заслушать 16 томов уголовное дела по факту убийтсва аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия историк расчленил девушки и попытался утопить останки в Мойке. Эксперты признали подозреваемого вменяемым, а бывшая жена рассказала суду, что не замечала за мужем никаких странностей. Ранее Соколов отказался от услуг адвоката Александра Почуева, который рассказал об угрозах в свой адрес, и нанял Сергея Лукьянова. Теперь ему намерен помогать также юрист Александр Торгашев. После задержания Соколов признал вину, однако на суде сказал, что свою роль в событиях объяснит лишь после того, как обвинение представит все доказательства.

Следователи предъявили Соколову обвинение по двум статьям — «убийство» и «незаконное хранение оружия».