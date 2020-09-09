Главы МИД стран Большой Семерки в совместном заявлении потребовали от России наказать виновных в отравлении Навального

Министры иностранных дел стран Большой Семерки в совместном заявлении потребовали от России наказать виновных в отравлении политика Алексея Навального. В тексте подчеркивается, что факт отравления подтвержден. В начале сентября власти Германии официально сообщили, что российский оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок».