Соединенные Штаты рассматривают вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он пояснил, что Вашингтон обеспокоен действиями властей в отношении белорусских оппозиционеров.

Два дня назад стало известно об исчезновении нескольких членов Координационного совета оппозиции республики. В итоге двое из них, Иван Кравцов и Антон Родненков, как выяснилось, были вывезены на Украину. Член президиум Совета, Мария Колесникова, задержана, – ее тоже пытались вывезти на Украину, однако, по словам сторонников, она порвала свой паспорт, что не позволило ее отправить за пределы страны.