Силовики пришли в редакцию интернет-издания МБХ-Медиа. Они представились сотрудниками Управления по экономической безопасности. Об этом сообщили в редакции МБХ-Медиа. Подробностей пока нет.
2020-09-09T08:31:34+03:00
2020-09-09T08:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 09 сентября 2020
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