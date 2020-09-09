У кандидатов в депутаты и координаторов проекта «Объединенные демократы» в трех городах России проходят обыски. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». «Объединенные демократы» занимаются поддержкой кандидатов в муниципальные депутаты.

Также обыск идет в офисе движения «Открытая Россия» в Москве.