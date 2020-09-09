Кинопремия «Оскар» выпустила новые критерии для претендентов на главную картину года

Американская киноакадемия официально закрепила правило, согласно которому в фильме, претендующем на «Главную картину года» обязаны быть представители этнических меньшинств. На сайте премии «Оскар» сказано, что теперь они должны играть роль первого или второго плана, то же самое касается и как минимум двух творческих руководителей проекта.

По новым правилам не менее тридцати процентов ролей второго плана также необходимо выделить представителям нацменьшинств, женщинам, ЛГБТ или людям с ограниченными возможностями. В сообщении киноакадемии отдельно указано, что основную сюжетную линия фильма при этом тоже лучше выстроить вокруг этих групп.

Номинант в категории «Главная картина года» должен будет соответствовать хотя бы двум из этих критериев. В американской киноакадемии утверждают, что все вышеперечисленные стандарты рассчитаны та то, чтобы обеспечить разнообразие людей на экране и таким образом показать различия среди зрителей кино. Новые правила вступят в силу с 2024-ого года.

Управляющий совет американской киноакадемии в минувшем январе участвовал в специальном тренинге для борьбы с подсознательной предвзятостью. В дальнейшем эта процедура станет обязательной для всех членов академии.