Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста бывшего замглавы министерства образования и науки. Марину Лукашевич обвинют в крупном мошенничестве.

В середине августа суд согласился оставить бывшую чиновницу под стражей еще на два месяца — именно это решение и хотят сегодня оспорить адвокаты. Еще в июле, на первом заседании по мере пресечения, юристы просили отпустить свою подзащитную под залог — они говорили, что на ее счету есть 5 миллионов рублей. Еще 3 миллиона готов был внести некий индивидуальный предприниматель. Однако тогда судья отказала.

По версии следствия, ущерб, причиненный Мариной Лукашевич и еще одним фигурантом дела — начальником одного из управлений Россотрудничества Михаилом Поповым, оценивается в 50 миллионов рублей. Столько, считают в СК, было похищено при реализации контрактов федерального ведомства с Центром развития науки, генеральным директором которого как раз и была бывшая замминистра.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности.