Силовики пришли с обысками в московский офис движения «Открытая Россия». Обыски проходят и у представителей проекта «Объединенные демократы» в трех регионах. Об этом нашей радиостанции сообщила координатор проекта Анастасия Буракова.



В движении «Открытая Россия» в интервью «Новой газете» обыски связали с предстоящими выборами 13 сентября.