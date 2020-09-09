В Подмосковье возник пожар на площадке с декорациями компании «Главкино»

Огнем были охвачены 800 квадратных метров, сообщили в МЧС. Пострадавших нет. Как передает ТАСС, декорации были расположены в районе 26-го километра Новорижского шоссе. Насколько серьезно они пострадали, не уточняется.
2020-09-09T07:35:08+03:00
2020-09-09T07:35:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:35, 09 сентября 2020
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