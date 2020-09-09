«Объединенные демократы» сообщили об обысках у своих кандидатов и координаторов во Владимире, Иванове и Татарстане

Проект «Объединенные демократы» сообщил об обысках у своих кандидатов и координаторов во Владимире, Иванове и Татарстане. Силовики пришли по семи адресам, говорится в телеграм-канале проекта. Также его представители сообщают, что с обыском пришли в московский офис движения «Открытая Россия». С чем связаны следственные действия, пока неизвестно.