Организаторы премии «Оскар» решили изменить критерии для борьбы с дискриминацией

Речь идет о требованиях к ленте для победы в номинации «Лучший фильм». Так, по меньшей мере один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В случае, если достичь этого невозможно, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностям, передает ТАСС. Отдельным пунктом вынесен весь творческий и технический персонал, к составу которого применяются аналогичные требования. Новые правила начнут действовать для картин которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.