Верховный суд отказался рассматривать коллективный иск с требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию, сообщила «Эху» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.

Она добавила, что «Открытая Россия» продолжит работать с юристами по поводу решения этого вопроса.