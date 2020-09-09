Z Архив новостей новости
5 2 6 451
07:11, 09 сентября 2020

Верховный суд отказался рассматривать коллективный иск с требованием отменить итоги голосования по поправкам

Верховный суд отказался рассматривать коллективный иск с требованием отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию, сообщила «Эху» координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.
Она добавила, что «Открытая Россия» продолжит работать с юристами по поводу решения этого вопроса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 250 6 6040 06.09
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 380 6 76198 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 131 6 16406 02.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

99.9 миллионов до счастья Наномир уже освоили. Макромир тоже – на Луну и Марс слетали. За двадцать лет не могли создать даже смартфона. Нет ни одной большой технологической компании мирового уровня…

5 187 6 74939 02.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 410 6 44797 08.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 120 6 18360 07.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14410 03.09
Блоги

+ Заявление Ангелы Меркель по состоянию Алексея Навального Заявление Ангелы Меркель по состоянию Алексея Навального Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков был отравлен…

5 308 6 106455 02.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 402 6 71119 04.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41821 04.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 111 6 23475 03.09
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Лаврову опять померещилось Противно, но вполне ожидаемо: оказывается, «ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать с территории Украины»...

5 102 6 43649 02.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Что дальше? Российское государство будет признано частично преступным и в отношении него будут отменены нормы международного общения. Лучше готовиться к этому уже сейчас…

5 253 6 56614 03.09
Блоги

+ Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Лукашенко: Отравление Навального — фальсификация Сделали они это, чтобы «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Белоруссии»…

5 211 6 47124 03.09
Блоги

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Минске. Хроника событий Бойцы белорусского ОМОНа жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске…

5 122 6 28023 08.09
Блоги

Беслан, 3 сентября Весь Беслан, как тут говорят, был в дни трагедии у школы № 1. Весь Беслан приходит в нее и в дни траура…

5 41 6 10115 04.09

Популярное за неделю

Новости

Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в силу Этого не исключает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников…

5 4 6 121714
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 71 6 129393 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 83 6 42902 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 137 6 260939 06.09
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 78 6 109898 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 29.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8731645
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4624821

Сегодня в эфире