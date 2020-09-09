Ангела Меркель подчеркнула необходимость совместной реакции стран Евросоюза на отравление Алексея Навального

В ходе заседания фракции партийного блока ХДС/ХСС в бундестаге канцлер ФРГ заявила, что не пришла к окончательному выводу насчет возможных санкций. Меркель констатировала, что отравление Навального без сомнения доказано. Хотя это не было вражеским актом против Германии, однако ФРГ должна сделать заявление по этому поводу как государство-член Евросоюза. При этом необходимо прислушиваться к мнению партнеров по ЕС и проводить прямые консультации, отметила канцлер.



Ангела Меркель подчеркнула, что следующим шагом должно быть заявление России. Только после этого страны Евросоюза могут принять совместное решение. Правительство ФРГ считает, что Россия и никто другой должна расследовать отравление, поскольку его жертвой внутри страны стал именно ее гражданин.

Представитель генпрокуратуры земли Берлин Мартин Штельтнер заявил «Эху», что запрос российской стороны на предоставление доказательств отравления и медицинской документации в настоящее время рассматривается компетентными органами. Ответ на него будет дан в любом случае, однако точную дату назвать невозможно.



Многие депутаты бундестага требуют в качестве реакции остановить строительство «Северного потока 2». Однако этот вопрос до сих пор остается весьма спорным.