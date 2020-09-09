Комитет постпредов ЕС может поддержать сегодня продление санкций в отношении России из-за ситуации на Украине

Комитет постпредов ЕС может поддержать сегодня продление индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе одобрит очередное продление индивидуальных санкций. По словам хорошо информированного журналиста «Свободной Европы» Рикарда Йозвяка, послы Евросоюза согласуют запрет на выдачу виз и замораживание активов для 175 российских граждан и 44 организаций, которые, как считают в блоке, «подрывают территориальную целостность Украины».

Согласно процедуре Евросоюза, после принятия соответствующего решения должно быть утверждено постановление Совета ЕС. Продление ограничений сроком на 6 месяцев вступит в силу после опубликования в «Официальном журнале» ЕС.

Напомним, что впервые такие меры были введены в марте 2014 года.

Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, которые затрагивают отдельные сектора российской экономики, а также ограничительные меры, действующие на территории Крыма и Севастополя в ответ на их незаконную аннексию.