Даниил Медведев и Андрей Рублев сразятся сегодня в четвертьфинале Отрытого Чемпионата США по теннису

А значит, один из россиян точно сыграет в полуфинале ЮС Опен.

В последний два россиянина играли в четвертьфинале ТБШ в далеком 2006 году. Тогда в пятый круг US Open забрались Михаил Южный и Николай Давыденко. Кстати, тогда оба прошли и в полуфинал. На сей раз такой вариант, по понятным причинам, невозможен. Зато одно место в четверке сильнейших России гарантировано.

Медведев сегодня – явный фаворит. В четырех матчах в Нью Йорке Даниил не проиграл ни одного сета. Напомню, что год назад Медведев дошел на ЮС Опен до финала, где уступил в 5-ти сетах Рафаэлю Надалю.

Что же касается Рублева, то для него полуфинал может стать абсолютно лучшим результатом в карьере. 3 года назад Андрей, которому тогда было всего 19 лет, уже добирался здесь до четвертьфинала.

Последним российским победителем Турниров Большого шлема остается Марат Сафин, который выиграл Австралиан Опен в 2005 году.