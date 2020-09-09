В Екатеринбурге должно состояться новое заседание Епархиального суда по делу схимонаха Сергия

Бывшему скандальному схиигумену грозит полное отлучение от Церкви. Заседание Церковного суда в Екатуринбурге было перенесено с понедельника на на среду.

Новое заседание Епархиального суда по делу схимонаха Сергия прошло в понедельник. Опальный клирик на него не явился, о чем заявил через своего представителя. При этом бывший схиигумен Сергий попросил перенести заседание, чтобы более подробно ответить на вопросы суда. Это 22 пункта, половина которых касается прошедшего в июле церковного суда, когда схиигумен был извергнут из сана. Вторая половина вопросов сформулирована на основе скандальных видео схимонаха Сергия. Например, есть вопрос " Какие конкретно случаи поклонения сатане со стороны митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла Вы знаете, были ли Вы сами свидетелем подобных фактов или утверждаете это с чьих-то слов?" Явится ли бывший схиигумен на сегодняшнее заседания — не ясно.

В понедельник же, исключив из повестки вопросы к схимонаху, суд Екатеринбургской епархии также лишил сана сразу 8-рых клириков, — это 6 священников и 2 диакона, которые продолжали вместе с извергнутым Сергием служить в Среднеуральском женском монастыре.



Отлучение от Церкви грозит схимонаху Сергию (Романову) за то, что он продолжил совершать богослужения после 24 июля, когда патриарх Кирилл лишил клирика церковного сана.