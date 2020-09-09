Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Концепция предполагает получение всеми жителями страны ежемесячных выплаты от государства вне зависимости от их социально-экономического положения.

Пандемия коронавируса, по словам Дмитрия Медведева, показала, как важно оказывать поддержку людям. Он отметил, что модель минимального гарантированного дохода используют некоторые страны, и предложил обсудить эту инициативу с членами правительства и профсоюзами.

Дискуссия об эффективности базового дохода продолжается давно. Эксперимент проводила Финляндия, он продлился два года. Уровень безработицы в стране не снизился, но и не увеличился – люди не стали чаще бросать работать, рассчитывая на эти деньги, но при этом начале свободнее относиться к смене профессии. Тестировать базовый доход теперь собирается Германия, которая будет выплачивать добровольца около 1200 евро в месяц — немногим больше немецкого уровня бедности.

Сторонники этой концепции считают, что гарантированные выплаты сгладит неравенство, повысит удовлетворенность людей жизнью, снизит уровень преступности, и в целом может заменить собой сложную забюрократизированную систему соцпособий. Но у этой идеи есть и противники. В частности во Всемирном банке считают, что другие способы борьбы с бедностью эффективнее.

По результатам проведенного в июне опроса, три четверти граждан России поддерживают идею введения безусловного базового дохода.