Центризбирком на своем заседании оценит готовность регионов к Единому дню голосования

Выборы различных уровней пройдут почти во всех субъектах страны.

В основном проблем с проведением Единого дня голосования 13 сентября у регионов возникнуть не должно, следует из слов главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на днях комментировавшей предстоящие региональные выборы. Речь может идти об отдельных деталях, подчеркнула она.

В то же время, по мнению Памфиловой, структурная проблема с Единым днем голосования существует. Все из-за появившейся нормы о многодневном голосовании: ее уже опробуют на этой неделе, а выборы растянутся на три дня. Из-за этого, в свою очередь, страдает учебный процесс, считает Памфилова. Она предложила либо совместить Единый день голосования со школьными каникулами – например, в апреле – либо вывести избирательные участки из школ.

Предложение главы Центризбиркома уже пообещали обсудить в профильном комитете Совета Федерации, передает агентство ТАСС. Вместе с тем сама идея многодневного голосования ранее критиковалась рядом экспертов: они полагают, что она затруднит наблюдение за выборами и повысит риск фальсификаций.

В рамках Единого дня голосования 13 сентября будут избраны 18 глав регионов и депутаты 11 законодательных собраний субъектов. При этом по новым правилам проголосовать можно досрочно 11 и 12 сентября.