Футболисты молодежной сборной России проиграли команде Польши со счетом 0:1

Матч отборочного цикла к чемпионату Европы прошел в городе Лодзе. Сборную России в октябре ждут матчи с Эстонией и Латвией, передает ТАСС. Отборочный турнир к молодежному чемпионату Европы завершится в ноябре.
2020-09-09T05:39:02+03:00
2020-09-09T05:39:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:39, 09 сентября 2020
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