Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин в суде потребовал разъяснить каждый пункт обвинения

Без этого он отказался сказать, признает вину или нет, передает ТАСС. В понедельник адвокат фигуранта Ольга Артюхова потребовала возврата материалов уголовного дела прокурору в связи с выявлением грубых нарушений в процессе расследования. Судья Галина Мастеркова в удовлетворении ходатайств отказала. Это второе дело о коррупции в отношении экс-главы Сахалинской области. В 2018 году Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии со штрафом в полмиллиарда рублей.