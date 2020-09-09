Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин в суде потребовал разъяснить каждый пункт обвинения

Без этого он отказался сказать, признает вину или нет, передает ТАСС. В понедельник адвокат фигуранта Ольга Артюхова потребовала возврата материалов уголовного дела прокурору в связи с выявлением грубых нарушений в процессе расследования. Судья Галина Мастеркова в удовлетворении ходатайств отказала. Это второе дело о коррупции в отношении экс-главы Сахалинской области. В 2018 году Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии со штрафом в полмиллиарда рублей.
2020-09-09T05:34:52+03:00
2020-09-09T05:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:34, 09 сентября 2020
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