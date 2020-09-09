В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп сегодня может объявить о дальнейшем выводе войск из Ирака

А в ближайшие дни президент может выступить с аналогичным заявлением по Афганистану, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США. В конце августа газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщала, что США в ближайшие месяцы планируют сократить численность войск в Ираке с 5 тысяч человек до 3,5.