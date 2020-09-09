Прямой линии с Владимиром Путиным в этом году не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По его словам, в силу сложившихся в нынешнем году условий президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев. Песков добавил, что элементы, которые позволят главе государства получить обратную связь от граждан из разных регионов, добавят в пресс-конференцию Путина в декабре.

Как напоминает ТАСС, в последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне прошлого года. Она была уже 17-й по счету.