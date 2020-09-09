В Конгрессе США призвали Дональда Трампа расследовать отравление Алексея Навального

В письме на имя президента говорится о необходимости определить, использовала ли Россия запрещенное химическое оружие против собственных граждан. Авторами письма стали глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Их обращение опубликовано на сайте комитета. Конгрессмены напоминают, что согласно американскому законодательству в течение 60 дней должно быть установлено, было ли применено химическое оружие. Если такой факт подтвердится, то затем должна начаться подготовка санкций в отношении нарушителей. Алексей Навальный остается в берлинской клинике. В понедельник врачи сообщили, что вывели политика из искусственной комы.
2020-09-09T05:19:19+03:00
2020-09-09T05:19:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 09 сентября 2020
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