В Конгрессе США призвали Дональда Трампа расследовать отравление Алексея Навального

В письме на имя президента говорится о необходимости определить, использовала ли Россия запрещенное химическое оружие против собственных граждан. Авторами письма стали глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Их обращение опубликовано на сайте комитета. Конгрессмены напоминают, что согласно американскому законодательству в течение 60 дней должно быть установлено, было ли применено химическое оружие. Если такой факт подтвердится, то затем должна начаться подготовка санкций в отношении нарушителей. Алексей Навальный остается в берлинской клинике. В понедельник врачи сообщили, что вывели политика из искусственной комы.