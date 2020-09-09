Израиль и ОАЭ, как пишет газета Jerusalem Post, подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Вашингтоне

По сведениям издания, в Белом доме будут премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Эмиратов, брат кронпринца Абдулла Бин Зайд аль Нахайян. ОАЭ стала одной из немногих арабских стран — после Египта и Иордании, которые согласились наладить отношения с Израилем.

