В Испанской федерации вина предупреждают, что некоторые марки могут уйти с российского рынка из-за нового закона

В организации сказали РИА Новости, что сложности, в частности, возникают с этикеткой. По новому российскому закону о виноделии, который вступил в силу в конце июня, на вине нужно указывать год и место происхождение винограда. В ЕС такое упоминание на этикетке добровольное, а в некоторых винах используют урожай разных лет.