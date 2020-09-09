Z Архив новостей новости
5 0 6 12
04:46, 09 сентября 2020

Союз журналистов России наградил основателя сайта «Викиликс» Джулиана Ассанжа

Глава организации Владимир Соловьев сказал в телеэфире, что Ассанж об этом знает и просил денежную часть премии «Солидарность» передать в фонд семей погибших журналистов, передает «Интерфакс». Соловьев пояснил решение отметить Ассанжа премией тем, что он находится в реальной опасности, потому что если он будет выдан США, то ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. В настоящее время основатель «Викиликс» находится в лондонской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. Как передает «Интерфакс», лауреатом премии Союза журналистов стала также специальный корреспондент «Московского комсомольца», член СПЧ Ева Меркачева.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 250 6 5969 06.09
Новости

Актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии общего режима Суд признал его виновным в ДТП со смертельным исходом…

5 88 6 7857
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 400 6 42382 08.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Беслан Задуман был не просто огромный теракт. Задумано было взорвать войну между осетинами и ингушами. И вражду между христианами и мусульманами. Чтобы загорелся весь Северный Кавказ…

5 131 6 16332 02.09
Новости

ТАСС: Евгений Пригожин перечислил в клинику «Шарите» миллион рублей на лечение политика Алексея Навального В сообщении пресс-службы «Конкорда» приводятся слова бизнесмена, который говорит, что немецким врачам нужно лечить Навального до тех пор, пока он выздоровеет, потому что тот должен Пригожину деньги…

5 93 6 33606
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 120 6 18185 07.09
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Почему Меркель не запретит «Северный поток 2»? Демократически избранному главе исполнительной власти невозможно с одного дня на другой хлопнуть кулаком по столу и запретить независимый негосударственный экономический проект…

5 93 6 14381 03.09
Новости

В Новосибирске совершено нападение на штаб коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020» Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из пострадавших волонтеров штаба Артем Яумбаев…

5 32 6 5332
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 402 6 71087 04.09
Блоги

Правительство Германии: В анализах Алексея Навального есть следы яда «Новичок» Федеральное правительство ФРГ решительно осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент…

5 380 6 76190 02.09
Блоги

Акция в поддержку Марии Колесниковой в Минске. Хроника событий Бойцы белорусского ОМОНа жестко задерживают участниц женского марша протеста в Минске…

5 115 6 23604 08.09
Блоги

Видео дня

+ Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Белорусские СМИ показали перехваченный разговор Варшавы и Берлина по ситуации с Алексеем Навальным Один из собеседников говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно, потому что «на войне всякие методы хороши». Другой соглашается…

5 203 6 41811 04.09
8читать ;смотреть
Новости

МВД Украины: Власти Белоруссии насильно пытались выдворить из страны оппозиционеров Родненкова, Кравцова и Колесникову Впрочем, Мария Колесникова решила порвать паспорт, в связи с чем перемещение ее через границу стало невозможным…

5 33 6 6922
Новости

Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента, но просто так уходить не собирается Вместе с тем он не исключает проведение досрочных выборов…

5 27 6 5586
Блоги

+ Беслан. Без слов Беслан. Без слов Спортзал школы №1...

5 111 6 23371 03.09
Новости

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев вступился за доктора Леонида Рошаля Реакция на высказывания медика о создании совместной с немцами группы для лечения Алексея Навального, по мнению Фадеева, похожа на травлю…

5 29 6 6373

Популярное за неделю

Новости

фото: Сергей Бобылев / ТАСС Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима В прениях сторон прокурор настаивал на почти максимальном наказании — 11 лет колонии общего режима…

5 111 6 37755
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я думаю, что конечно Кремль уйдет в глухую абсолютно оборону, в абсолютное отрицалово, в абсолютное недоумение…

5 71 6 129160 02.09
#слушать 01:35:44 8читать ;смотреть $скачать 43.8 МБ
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 82 6 42722 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 134 6 259756 06.09
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 78 6 109677 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать 29.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8731601
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4624744

Сегодня в эфире