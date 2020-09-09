Глава организации Владимир Соловьев сказал в телеэфире, что Ассанж об этом знает и просил денежную часть премии «Солидарность» передать в фонд семей погибших журналистов, передает «Интерфакс». Соловьев пояснил решение отметить Ассанжа премией тем, что он находится в реальной опасности, потому что если он будет выдан США, то ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. В настоящее время основатель «Викиликс» находится в лондонской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. Как передает «Интерфакс», лауреатом премии Союза журналистов стала также специальный корреспондент «Московского комсомольца», член СПЧ Ева Меркачева.
Союз журналистов России наградил основателя сайта «Викиликс» Джулиана Ассанжа
Глава организации Владимир Соловьев сказал в телеэфире, что Ассанж об этом знает и просил денежную часть премии «Солидарность» передать в фонд семей погибших журналистов, передает «Интерфакс». Соловьев пояснил решение отметить Ассанжа премией тем, что он находится в реальной опасности, потому что если он будет выдан США, то ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. В настоящее время основатель «Викиликс» находится в лондонской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. Как передает «Интерфакс», лауреатом премии Союза журналистов стала также специальный корреспондент «Московского комсомольца», член СПЧ Ева Меркачева.