Союз журналистов России наградил основателя сайта «Викиликс» Джулиана Ассанжа

Глава организации Владимир Соловьев сказал в телеэфире, что Ассанж об этом знает и просил денежную часть премии «Солидарность» передать в фонд семей погибших журналистов, передает «Интерфакс». Соловьев пояснил решение отметить Ассанжа премией тем, что он находится в реальной опасности, потому что если он будет выдан США, то ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. В настоящее время основатель «Викиликс» находится в лондонской тюрьме за нарушение условий освобождения под залог. Как передает «Интерфакс», лауреатом премии Союза журналистов стала также специальный корреспондент «Московского комсомольца», член СПЧ Ева Меркачева.

