США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Япония призвали Россию найти отравителей Алексея Навального

В совместном заявлении министров иностранных дел говорится, что речь идет о применении запрещенного химического оружия. По данным правительства Германии, российский политик был отравлен военным ядом «Новичок». В Берлине заявили, что если Россия не докажет свою непричастность, то будут приняты ответные меры. В Кремле ранее сказали, что не видят повода для санкций.