Светлана Тихановская назвала героем Марию Колесникову, которая порвала паспорт при попытке ее выдворить из Белоруссии

Бывший кандидат в президенты написала в телеграм-канале, что таким поступком Колесникова сломала систему выдавливания людей за рубеж. О том, что один из лидеров протестующих порвала паспорт, чтобы ее не смогли вывезти из страны, сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненко. По его словам, он и исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов были выдворены на Украину. В Евросоюзе потребовали освободить Марию Колесникову и других задержанных по политическим мотивам.
2020-09-09T04:43:32+03:00
2020-09-09T04:43:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:43, 09 сентября 2020
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