Полиция выявила с начала года в Москве около 15 тысяч пьяных водителей

Такие данные привел в телеэфире замначальника столичного управления ГИБДД Алексей Диокин. По его словам, за 8 месяцев в ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения погибли 43 человека, 354 были ранены, передает ТАСС.
2020-09-09T03:40:58+03:00
2020-09-09T03:40:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:40, 09 сентября 2020
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