В Роскосмосе утверждают, что США не отказывались покупать место на кораблях «Союз» для полетов на МКС

В госкорпорации подчеркнули, что экипажи пилотируемых «Союзов», которые будут готовиться к запускам в следующем году, будут международными, передает ТАСС. Об отказе НАСА приобретать место в «Союзе» для полета будущей весной ранее сообщили СМИ со ссылкой на годовой отчет «Роскосмоса». В конце мая астронавты из США впервые с 2011 года были доставлены на МКС американским кораблем. Им стал корабль Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска.

